هزاع بن زايد: المؤسسات الوطنية بالامارات علامات عالمية مضيئة على طريق الخير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المؤسسات الوطنية علامات عالمية مضيئة على طريق الخير، مشيراً سموه إلى أن الإمارات بقادتها وشعبها، تضع الإنسان في الطليعة.



وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في اليوم الدولي للعمل الخيري نتوجه بأطيب التحايا للمؤسسات الوطنية التي أصبحت علامات عالمية مضيئة على طريق الخير.. الإمارات بقادتها وشعبها، تضع الإنسان في الطليعة دوماً، وقبل أزمة كورونا وخلالها وبعدها ستظلّ نموذجاً مشرقاً للتضامن الإنساني».

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