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ألمانيا تحتفل بمرور 30 عاما على الوحدة في ظل جائحة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بوتسدام (ألمانيا)- (د ب أ):​
تطلق ألمانيا سلسلة من الفعاليات اليوم السبت للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعادة توحيد البلاد التاريخي، في احتفالات تطغى عليها جائحة فيروس .

وبدلا من الاحتفال بالتوحيد في 3 أكتوبر، المعروف باسم يوم الوحدة، تم التخطيط لسلسلة من الفعاليات الصغيرة على مدار الشهر، لتجنب التجمعات الكبيرة وتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.

وستكون مدينة بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورج بشرق ألمانيا، مركز احتفالات عام 2020 .

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وتأتي فعاليات التوحيد هذا العام أيضا بعد أقل من عام من احتفال ألمانيا بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، وهي اللحظة الفاصلة في تاريخ ألمانيا الحديث التي مهدت الطريق لإنهاء الانقسام في البلاد خلال الحرب الباردة.

ولكن بدلا من "المناظر الطبيعية المزدهرة" التي وعد بها المستشار الألماني السابق هيلموت كول في أعقاب سقوط الجدار، أتضح أن التوحيد مشروع معقد ومكلف لأكبر اقتصاد في أوروبا.

ولا يزال هناك دعم ساحق في البلاد للتوحيد، الذي أنهى أكثر من 40 عاما من الشيوعية في الجزء الشرقي من البلاد وساعد ألمانيا على لعب دور أكبر على المسرح العالمي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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