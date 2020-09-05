السيطرة على حريق ناقلة نفط قبالة سواحل سريلانكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو- (د ب أ):
قال متحدث باسم البحرية في سريلانكا اليوم السبت إنه تم احتواء حريق اندلع في ناقلة نفط قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا، بعدما ظل مشتعلا لمدة 48 ساعة وأودى بحياة أحد أفراد طاقمها.
وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية إنديكا دي سيلفا "لقد هدأت النيران، وهي تحت السيطرة الآن.. إنها لا تنتشر".
وأكد دي سيلفا مقتل أحد أفراد الطاقم في الحريق، وإنقاذ 22 فردا آخرين.
وكانت ناقلة النفط المسجلة في بنما متوجهة من الكويت إلى الهند لنقل 270 ألف طن من النفط الخام وشهدت حريقا صباح الخميس على بعد 38 ميلا بحريا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لسريلانكا.
وتمكنت سفينة وطائرة تابعتين لحرس السواحل الهندية، بدعم من القوات البحرية والجوية السريلانكية، من السيطرة على الحريق في النهاية.
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