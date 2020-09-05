اعتقالات خلال احتجاجات "غير قانونية" مناهضة للإغلاق في ملبورن

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة عدة أشخاص في مسيرة مناهضة للإغلاق في ولاية فيكتوريا الأسترالية الموبوءة بفيروس كورونا اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكانت الشرطة قد حذرت من الاحتجاجات "غير القانونية" المناهضة للإغلاق التي كان من المتوقع أن تجذب مئات الأشخاص إلى شوارع مدينة ملبورن.

وتم بالفعل اعتقال أربعة أشخاص هذا الأسبوع ووجهت إليهم تهمة التحريض بسبب ما يسمى بمسيرات "يوم الحرية" في نهاية الأسبوع.

ونشرت أخبار التاسعة في ملبورن صورا لوجود مكثف للشرطة واشتباكات مع المتظاهرين في تجمع حاشد عند ضريح الذكرى بالمدينة.

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يذكر أن الولاية تخضع لإغلاق صارم في مرحلته الرابعة، وهي أقسى قيود تفرض في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتشمل القيود حظر تجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 5 صباحا، ووضع حد للسفر يبلغ 5 كيلومترات، والسماح ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لمدة ساعة واحدة يوميا.

وأعلنت ولاية فيكتوريا اليوم السبت تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 11 حالة وفاة، مما رفع عدد الوفيات في الولاية إلى 661 والإجمالي الوطني إلى 748.​