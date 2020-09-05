باراجواي: جنود يقتلون طفلتين أثناء عملية ضد ميليشيات مسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسونسيون- (د ب أ):

أعلنت وزارة خارجية باراجواي يوم الجمعة أن جنودا أطلقوا النار وقتلوا طفلتين خلال عملية عسكرية ضد منظمة جيش الشعب المسلحة المتمردة في باراجواي. وقالت الوزارة إن الضحيتين طفلتين (11 عاما) من الأرجنتين. وأعربت الأرجنتين عن أسفها لمقتل الطفلتين وطلبت تفسيرا. ووصفت منظمة "كودهابي" لحقوق الإنسان في باراجواي الواقعة بأنها جريمة دولة. ولقيت الطفلتان حتفهما يوم الأربعاء عندما اشتبكت القوات الخاصة في باراجواي مع مقاتلي جيش الشعب الباراجواياني بالقرب من قرية "يبي ياو" في شمال شرق البلاد.​

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