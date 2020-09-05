صور فضائية تكشف استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ “باليستي”

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اختبار صاروخ بالستي لكوريا الشمالية - أرشيفية
التقطت الأقمار الصناعية صورا تكشفت استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي إن صورا بالأقمار الصناعية لحوض بناء سفن في كوريا الشمالية يوم الجمعة تشير إلى أن بيونغيانغ تجهز لإجراء تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى يطلق من غواصة.
وأضاف المركز البحثي الأميركي إن الصور التي نشرها على موقعه الإلكتروني لحوض “سينبو” لبناء السفن في كوريا الشمالية تظهر عدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل في قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وذكر المركز أن هذا النشاط “يشير، وإن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونغ-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة”.
يشار إلى أن بيونغيانغ كانت قد قالت في أكتوبر الماضي إنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ بوكوكسونغ-3، وهو صاروخ باليستي جديد يطلق من غواصة وذلك بهدف احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.
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