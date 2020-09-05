قضية كارلوس غصن للواجهة مجددا..واشنطن تسلم المتهمين بتهريبه إلى اليابان

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 8 دقائق

سمح القضاء الأمريكي بتسليم المتهمين بقضية تهريب كارلوس غصن المتهم بقضايا مالية إلى اليابان .

حكم قاض أميركي بإمكانية تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس إلى اليابان لمواجهة اتهامات بضلوعهما في تهريب كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات الذي كان في انتظار محاكمته باليابان في جرائم مالية.

ورفض القاضي دونالد كابيل في بوسطن الدفوع التي قدمها كل من مايكل تايلور الذي عمل في السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأميركي وابنه بيتر تايلور للحيلولة دون تسليمهما مما يفتح الطريق أمام الخارجية الأميركية لبحث طلب التسليم.

وقال بول كيلي محامي تايلور وابنه إنهما سيقدمان للخارجية الأميركية أمورا لم ينظرها القاضي كابيل من بينها “البطولة والشجاعة” التي تحلى بهما مايكل تايلور فضلا عن “الرفض المتكرر” من جانب اليابان لتسليم مواطنيها.

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ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق.

وتتهم السلطات اليابانية الجندي السابق بالقوات الخاصة الأميركية مايكل تيلور، البالغ من العمر 59 عاما، وابنه بيتر تيلور (27 عاما) بمساعدة كارلوس غصن على الفرار إلى لبنان العام الماضي هربا من محاكمته بشأن مخالفات مالية مزعومة.

واعتقل الاثنان في هارفارد، بولاية ماساشوستس، بناء على طلب ياباني بعد صدور مذكرات اعتقال بحقهما في يناير الماضي، بالإضافة إلى شخص ثالث يدعى جورج-أنطوان زايك، فيما يتعلق بعملية هروب غصن يوم 29 ديسمبر 2019.

وكان كارلوس غصن قد فر إلى لبنان هربا من نظام العدالة الياباني، الذي وصفه غصن بأنه “محل تلاعب”، حيث كان يواجه اتهامات متعلقة بارتكاب جرائم مالية ينفي حدوثها.