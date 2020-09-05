ترامب يلوح بعقوبات على شركة “إس إم آي سي” الصينية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 21 دقيقة

من جديد ، كشفت واشنطن عن نيتها فرض عقوبات على شركة تصنيع صينية ، الأمر الذي يمثل استكمال لوتيرة التوتر بين أمريكا والصين ، خاصة بعض العقوبات التي فرضتها إدارة تارمب على العديد من التطبيقات الصينية مثل تيك توك ووي شات .

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن إدارة ترامب تدرس ما إذا كانت ستضيف أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق إلى القائمة السوداء التجارية، وذلك في وقت تصعد فيه الولايات المتحدة حملتها على الشركات الصينية.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.أي.سي)، الأمر الذي سيجبر الموردين الأميركيين على السعي للحصول على رخصة خاصة قبل الشحن للشركة.

ويمثل هذا”إن تم”الإجراء الذي تنوي واشنطن القيام به ،فصلاً جديداَ من فصول حرب التطبيقات التي انطلقت في الأيام الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين،

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وفي وقت يتصاعد التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، اتّهم ترمب تطبيق تيك توك بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم والتجسس على شركات.

وفي 6 آب/أغسطس وقّع ترمب مرسوما تنفيذيا يمهل الأميركيين 45 يوما لوقف التعامل مع شركة “بايتدانس” الصينية المالكة للتطبيق الشهير. وهذا هو المرسوم الذي تعتزم الشركة الطعن به أمام القضاء.

وجاء في بيان لتيك توك أنه “من أجل ضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا وزبائننا معاملة عادلة، لا خيار أمامنا سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي”.

ونفى تيك توك مرارا الاتهامات الموجّهة إليه بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي. كما وصفت بكين ممارسات ترمب القمعية بأنها استغلال سياسي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت الشركة الصينية أن “تيك توك لم يزوّد يوما الحكومة الصينية ببيانات أي مستخدم أميركي”.