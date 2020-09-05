وزيرا خارجية الإمارات ومصر يبحثان الأوضاع بمنطقة شرق البحر المتوسط

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 54 دقيقة

بحث وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع سامح شكري، وزير خارجية مصر، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

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وتواصل تركيا استفزازاتها شرق المتوسط من خلال عمليات التنقيب غير القانونية وسط تخوفات دولية وإقليمية .

وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل “ظُهر” المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاونا وثيقا بين مصر واليونان وقبرص.

وما زاد من جنون أنقرة، توقيع القاهرة وأثينا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تمثل “ضربة موجعة” لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة فايز السراج غير الدستورية في طرابلس.

وعقب الاتفاقية، صعدت تركيا من لهجتها تجاه اليونان، حيث أكد أردوغان أن بلاده لن تتراجع عن التنقيب شرق المتوسط.