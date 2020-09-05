كوشنر: اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي “إنجاز كبير بالمنطقة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، إن اتفاق السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل ،يعد إنجازا كبير تحقق في المنطقة.

وشدد كوشنر على أن المعاهدة فتحت فرصا واسعة للتعاون في مجالات عدة، معربا عن أمله في أن تتبع دول أخرى نفس النهج.

وأضاف المسؤول الأميركي: “لقد فوجئ الكثير بالمعاهدة التي أبرمتها إسرائيل ودولة الإمارات، لأن جهودنا الدبلوماسية كانت غير معلنة. وقد أجرينا مباحثات ممتازة في المنطقة، ونأمل في أن يسير آخرون على هذا النهج.”

وتابع كوشنر بالقول: “أظن أن بلدانا عدة تود لو أنها أيضا تستفيد من الفرص المتاحة للإمارات في مجالات الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والتعاون الأمني. لقد بدأنا نلاحظ أن معاهدة السلام بدأت تكسب زخما كبيرا.”

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وزار وفد مشترك من الولايات المتحدة و إسرائيل، دولة الإمارات، الإثنين الماضي، وذلك في إطار الإعلان الثلاثي المشترك، و خارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وضم الوفد عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الإمارات، يرأسه جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما ضم الوفد روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي، ومائير بن شبات، مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وفي الثالث عشر من أغسطس الجاري، أعلن بيان إماراتي أميركي إسرائيلي مشترك، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.