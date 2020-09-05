روسيا تعترض 3 قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسيية عن اعتراض ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طرازبي-52 خلال تحليقها فوق البحر الأسود ، حسب ما نقلته وسائل إعلام روسية .

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت 3 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة، كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود وهي تقترب من حدود الدولة الروسية.

وأضاف البيان: “تم، بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأميركية للمجال الجوي الروسي إقلاع مقاتلات من طراز سو-27 و4 مقاتلات من نوع سو-30 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحر الأسود وأزوفسكويه”.

وأشار المركز إلى أن المقاتلات الروسية، وبعد ابتعاد القاذفات الأميركية عن الحدود الروسية، عادت إلى مطارات مرابطتها الدائمة”.

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وشدد البيان على أنه “لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأميركية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الخميس، بأن مقاتلة من نوع “ميغ-31” تابعة لها اعترضت طائرتين أمريكية وبريطانية فوق مياه بحر بارينتسيفو.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت اليوم 3 سبتمبر فوق المياه الدولية لبحر بارينتسيفو هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية.

وأضافت الوزارة أن مقاتلة من طراز “ميغ-31” تابعة للأسطول الشمالي أقلعت بهدف تحديد هويتهما ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية.

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات طائرات استطلاع تابعة للدول الأجنبية قرب حدود روسيا، وتم الإعلان عن حصول حادث مماثل في وقت سابق من الخميس، حينما اعترضت مقاتلة من طراز “ميغ-31” طائرة دوريات نرويجية من نوع “Orion” فوق بحر بارينتسيفو.