الأقمار الصناعية تكشف استعداد كوريا الشمالية لتجربة صاروخية

السبت 5 سبتمبر 2020

قال مركز أبحاث أمريكي، السبت، إن صورا بالأقمار الصناعية لحوض لبناء السفن في كوريا الشمالية تشير إلى تجهيزات لإجراء تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى يطلق من غواصة.



وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصور التي نشرها على موقعه الإلكتروني لحوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية تظهر عدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل في بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس.

Advertisements

وذكر المركز أن النشاط "يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة".

وكانت كوريا الشمالية قالت في أكتوبر/تشرين الأول، إنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ بوكوكسونج-3 وهو صاروخ باليستي جديد يطلق من غواصة وذلك بهدف احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.

ويرى محللون التجربة بأنها أكثر تجارب بيونج يانج استفزازا منذ دخولها في حوار مع الولايات المتحدة في عام 2018 بشأن برامجها للأسلحة النووية والصاروخية.