عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

السبت 5 سبتمبر 2020

الخليج 365

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع في موسكو القول إن روسيا دفعت بثماني طائرات مقاتلة لاعتراض ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طرازبي-52 خلال تحليقها فوق البحر الأسود.



وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت 3 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة، كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود وهي تقترب من حدود الدولة الروسية.

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وأضاف البيان: "تم، بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأمريكية للمجال الجوي الروسي إقلاع مقاتلات من طراز سو-27 و4 مقاتلات من نوع سو-30 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحر الأسود وأزوفسكويه".

وأشار المركز إلى أن المقاتلات الروسية، وبعد ابتعاد القاذفات الأمريكية عن الحدود الروسية، عادت إلى مطارات مرابطتها الدائمة".

وشدد البيان على أنه "لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأمريكية".