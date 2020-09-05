عملية أمنية موسعة لحصر السلاح في البصرة العراقية

أعلنت قيادة عمليات البصرة انطلاق حملة أمنية موسعة، السبت، لحصر السلاح بيد الدولة تستمر لـ5 أيام قابلة للتمديد .



وقال قائد عمليات البصرة اللواء أكرم صدام، في بيان، ستشهد المحافظة انطلاق عملية عسكرية تستهدف السلاح الذي يستخدم ضد المواطنين"، مبينا أنه لن يتم فرض حظر للتجول خلال تنفيذ العملية الأمنية".

وأضاف قائد عمليات البصرة، أن "العملية ستستمر مبدئيا 5 أيام وسيسمح بحيازة سلاح خفيف في كل منزل".

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والبصرة هي أحدى المحافظات العراقية الأكثر سخونة في أحداث القتل والتهريب والنزاعات العشائرية، وشهدت في الأيام القليلة الماضية، أحداث اغتيالات متعددة استهدفت ناشطين ومتظاهرين في المحافظة.

ووجهت يد الاتهام إلى فصائل ومليشيات مسلحة مدعومة من إيران بتصفية وملاحقة النشطاء .

وانهت الاغتيالات خلال الشهر الماضي، 4 من أبرز قادات ساحات التظاهر بينهم تحسين الشحماني والدكتورة ريهام يعقوب، بنيران مسلحين مجهولي الهوية، مما أشعل غضب الشارع البصري قبل أن يصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة لتدارك الوضع شبه المنفلت.