كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي جديد

كشفت صور الأقمار الصناعية لحوض بناء السفن في كوريا الشمالية عن نشاط يشير إلى استعداد بيونج يانج لاختبار صاروخ باليستي جديد.

وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن صور الأقمار الصناعية لحوض بناء السفن في كوريا الشمالية يوم الجمعة أظهرت نشاطاً يشير إلى استعداد البلاد لاختبار صاروخ باليستي متوسط المدى تطلقه غواصات.

وأشار المركز إلى أن الصور التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني، لحوض بناء السفن في كوريا الشمالية "Sinpo"، أظهرت عدة سفن داخل حوض قوارب آمن، أحدها يشبه السفن التي كانت تستخدم في السابق لسحب منصة تجريبية غاطسة.

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وأضاف أن النشاط "يوحي، لكنه ليس قاطعاً، بالاستعدادات لاختبار قادم لغواصة تطلق الصاروخ الباليستي "بوكوكسونج -3".

وفي أكتوبر 2019، أكدت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخ "Pukguksong-3"، وهو صاروخ باليستي جديد تطلقه الغواصات (SLBM) من البحر كجزء من جهود احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.

واعتبر المحللون أن هذا الإطلاق هو الأكثر استفزازاً من قبل كوريا الشمالية منذ أن دخلت في حوار مع الولايات المتحدة بشأن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية في 2018.

وأوقفت كوريا الشمالية التجارب الصاروخية والنووية بعيدة المدى منذ عام 2017، لكن الجهود التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناعها بالتخلي عن برامجها النووية والصاروخية لم تحقق الكثير.