شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتضافر الجهود للتصدى للزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ استراتيجية السكان 2030، والخطوات والمحاور التي تم تطبيقها على أرض الواقع، والجهود المبذولة لمواجهة هذه الأزمة التي تلقى بظلالها على نصيب الفرد من الناتج القومى، والمشروعات القومية، وتؤثر على الكثير من الخدمات، وضرورة أن يتم استغلال الطاقة البشرية في تعظيم الإنتاج وزيادة الدخل القومى، خاصة أن هناك العديد من الدول التي لديها كثافة سكانية عالية استطاعت أن تستغل هذه المقومات لزيادة الإنتاج، والاستثمار في البشر.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الإعلان عن الخطوات النهائية في التصدي لهذه الأزمة، مؤكدا أن الزيادة السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها أو قطاع بعينة، ولكنها مسئولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود وزارات الصحة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالى، الأوقاف، وجميع الوزارات حول كيفية مواجهة هذه الأزمة وفي نفس الوقت تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة البشرية الاستغلال الأمثل بما يضمن تحقيق زيادة في الدخل العام.

وأشار عضو البرلمان إلى أن الإعلان عن تفاصيل ونتائج تنفيذ استراتيجية السكان بدوره يساهم بشكل كبير في الوقوف على ملاحظات وبعض العقبات أثناء عملية التنفيذ، وسرعة مواجهة هذه الملاحظات وتداركها والمضي قدما نحو تحقيق أهداف المطلوب وهو مواجهة هذه الزيادة في ظل محدودية الموارد.

يذكر أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أصدر دراسة جديدة لقياس تأثير أزمة تفشى فيروس "كوفيد 19" على الزيادة السكانية، وتؤكد الدراسة أن تنظيم الأسرة هو أهم محدد للزيادة السكانية في مصر، حيث تتجنب مصر زيادة سنويا حوالي 4 ملايين حالة حمل غير مخطط له، وحوالي 1.6 مليون حالة إجهاض غير آمن بفضل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وفقا لبيانات 2019.