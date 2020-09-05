زعيم المعارضة في جامايكا يستقيل بعد هزيمته في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كنجستون- (د ب أ):

أعلن زعيم المعارضة في جامايكا بيتر فيليبس، يوم الجمعة، استقالته بعدما منحت النتائج الأولية فوزا ساحقا لرئيس الوزراء أندرو هولنس في الانتخابات التشريعية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جلينر" اليومية.

وقال فيليبس إنه كتب إلى مسؤولي الحزب الوطني الشعبي الذي يتزعمه وطلب اتخاذ الترتيبات لاختيار رئيس جديد، وفقا للصحيفة.

وقالت لجنة الانتخابات في البلاد في وقت مبكر من يوم الجمعة إن حزب العمال الجامايكي الذي يتزعمه هولنس حصل على 49 مقعدا من أصل 63 مقعدا برلمانيا في الانتخابات بعد اكتمال الفرز الأولي لأصوات الناخبين تقريبا.

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وتخلف الحزب الوطني الشعبي بفارق كبير حيث حصل على 14 مقعدا فقط.

وتمنح هذه النتيجة هولنس الفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات.

ووصفت صحيفة "ذا جلينر" النتيجة بأنها "هزيمة مروعة للحزب الوطني الشعبي، والتي شهدت هزيمة مفاجأة للعديد من كبار أعضائه وأسماء شهيرة."