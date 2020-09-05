محمد اسماعيل - القاهرة - كنجستون- (د ب أ):
أعلن زعيم المعارضة في جامايكا بيتر فيليبس، يوم الجمعة، استقالته بعدما منحت النتائج الأولية فوزا ساحقا لرئيس الوزراء أندرو هولنس في الانتخابات التشريعية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جلينر" اليومية.
وقال فيليبس إنه كتب إلى مسؤولي الحزب الوطني الشعبي الذي يتزعمه وطلب اتخاذ الترتيبات لاختيار رئيس جديد، وفقا للصحيفة.
وقالت لجنة الانتخابات في البلاد في وقت مبكر من يوم الجمعة إن حزب العمال الجامايكي الذي يتزعمه هولنس حصل على 49 مقعدا من أصل 63 مقعدا برلمانيا في الانتخابات بعد اكتمال الفرز الأولي لأصوات الناخبين تقريبا.
وتخلف الحزب الوطني الشعبي بفارق كبير حيث حصل على 14 مقعدا فقط.
وتمنح هذه النتيجة هولنس الفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
ووصفت صحيفة "ذا جلينر" النتيجة بأنها "هزيمة مروعة للحزب الوطني الشعبي، والتي شهدت هزيمة مفاجأة للعديد من كبار أعضائه وأسماء شهيرة."
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم المعارضة في جامايكا يستقيل بعد هزيمته في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.