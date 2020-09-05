​​اليوم.. لقاء إلكتروني مفتوح لطلبة الدراسات العليا في كلية بنات عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية البنات جامعة عين شمس، لقاء إلكترونيًا عن بعد، اليوم السبت، للإجابة على استفسارات الطلاب المصريين والوافدين الراغبين في التقديم للدراسات العليا، من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام وعدد من الأساتذة.

يذكر أن اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس المنعقدة بتقنية الفيدو كونفرنس، اعتمد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة، والتي راعت اختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية.

وقالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بعد".