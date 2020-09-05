وفاة رئيس وزراء جزر كوك الأسبق في نيوزيلندا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون- (د ب أ):
توفي جوزيف وليامز، رئيس وزراء جزر كوك الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في نيوزيلندا، حسبما أعلنت جمعية باسيفيكا الطبية اليوم السبت.
وتم نقل وليامز، وهو طبيب معروف ويحظى بالإحترام، إلى المستشفى في 13 أغسطس بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأكدت وزارة الصحة النيوزيلندية أن وفاة وليامز (82 عاما) كانت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال يومين.
وقال المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في بيان إن وليامز كان "شخصية بارزة" في المجتمع الطبي في جزر كوك التابعة لنيوزيلندا والتي تتمتع بحكم ذاتي.
وأضاف بلومفيلد: "تعاطفنا مع عائلته ومجتمعه في وقت الفقدان والحزن هذا".
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