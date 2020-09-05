شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 من عصابة مسلحة في «نيجيريا» وأسر 50 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 15 من أفراد عصابة مسلحة في نيجيريا، وأسر 50 آخرون، في عملية أمنية شمال غربي البلاد. وأفاد المتحدث باسم شرطة النيجيرية "كاتسينا" غامبو إيساه، في تصريح اليوم، أن قوات الأمن نفذت عملية ضد أفراد العصابات المسلحة بسبب تزايد الهجمات في المحافظة، مضيفًا أن العملية أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا مسلحًا، وأسر 50 آخرين، فضلا عن فرار العديد من أفراد العصابة المسلحة إثر تعرضهم لإصابات. ولفت المتحدث انه تم ضبط 10 قطع سلاح وذخائر، ومئات من الماشية التي سرقتها العصابة، مؤكدًا إنقاذ وتحرير 20 رهينة لدى العصابة. يشار إلى أنه تم حظر استخدام الدراجات النارية في بعض المحافظات النيجيرية، بسبب استخدامها بالهجمات الأخيرة في البلاد.

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