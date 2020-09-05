مستشار الأمن القومي الأمريكي: الصين لديها أكبر برنامج للتدخل في الانتخابات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين اليوم الجمعة إن الصين لديها أكبر برنامج من بين الدول التي تسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية، وقد اضطلعت بدور أكثر نشاطا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وقال أوبراين للصحفيين في إفادة "نعلم أن الصينيين يضطلعون بأكثر الأدوار نشاطا".

وخلصت المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا دبرت حملة إلكترونية للتأثير في انتخابات 2016 لصالح الجمهوري دونالد ترامب، وكانت هناك تقارير عن أن متسللين قد يحاولون التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ونفت موسكو التدخل في 2016.

وقال أوبراين "أوضحنا للصينيين والروس والإيرانيين وغيرهم ممن لم يتم الكشف عنهم علنا أن أي شخص ... وأي محاولات للتدخل في الانتخابات الأمريكية ستكون لها عواقب وخيمة".



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