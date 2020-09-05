‏السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.. ويعتبر البلاد منطقة كوارث

أعلن السودان، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات.

وقال مجلس الأمن والدفاع في السودان، في بيان اليوم، إنه تم فرض حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر وذلك بسبب السيول والفيضانات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن المجلس قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف ٢٠٢٠.

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وأمس الجمعة، قالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، في تصريحات لها عقب اجتماع المجلس، إن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن السيول والفيضانات أسفرت عن تأثر ١٦ ولاية من ولايات السودان، ووفاة ٩٩ مواطناً وإصابة ٤٦ آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من ١٠٠ ألف منزل.

ولفتت إلى أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (١٩٨٨-١٩٤٦) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.