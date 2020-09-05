شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تورط العائلة الحاكمة بقطر فى دعم الإرهاب بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضائح عديدة حول دعم العائلة الحاكمة في قطر المستمر للإرهاب في المنطقة، وتورطهم في العديد من العمليات الإرهابية في المنطقة. وكشف تقرير بالفيديو لمؤسسة ماعت عن تفاصيل جديدة حول فضائح العائلة الحاكمة فى قطر، وما تقوم به الدوحة من جرائم وإرهاب فى المنطقة.

ورصد التقرير عبر شهادات حية حول العائلة الحاكمة وتورطهم فى الكثير من العمليات الداعمة لتخريب المنطقة. وكشف التقرير فضيحة الأخ غير الشقيق لـ تميم بن حمد، وهو خالد بن حمد، وتورطه فى عمليات قتل ونهب فى أمريكا، والحكم غيابيا عليه أمام القضاء الأمريكى.

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كما كشف التقرير ضمن سلسلة فضائح العائلة الحاكمة فى قطر دعمهم الكامل لإلهان عمر نائبة الكونجرس الأمريكى، لارتكاب عمليات لصالح ايران، وعلاقتها بموزة والدة تميم بن حمد، إضافة إلى كشف ما يحدث من أزمات داخلية وتخبط فى العائلة الحاكمة بالدوحة.