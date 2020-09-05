مهنيو قطاع الألعاب والمقاهي وأندية البلياردو في البيضاء يشتكون من الإفلاس

دعت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع الألعاب، والمقاهي، وأندية البلياردو في مدينة الدارالبيضاء إلى استئناف نشاطها التجاري، ودعت، أيضا، إلى عقد لقاء استعجالي مع الجهات المختصة كافة على الصعيدين الوطني، والجهوي، وذلك من أجل حماية القطاع من الإفلاس.

وطالبت التنسيقية المذكورة، في بيان لها، بفتح حوار مع مهنيي القطاع في مدينة الدارالبيضاء، ومشاورتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، بالإضافة إلى الرفض القاطع لأي قرار، أو خطة عمل دون إشراكهم.

إلى ذلك، عبرت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع قاعات الألعاب، ومقاهي وأندية البلياردو في المغرب عن استنكارها لما أسمته بـ”الإقصاء الممنهج، لكل أشكال التشاور، والتعاون مع مهنيي هذا القطاع”.

واشتكت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع قاعات الألعاب، ومقاهي، وأندية البلياردو في المغرب من “غياب قرارات واضحة متعلقة بالقطاع، ما يعد استهتارا بأرزاق المهنيين، ومصالحهم”، ومن “عدم تقدير رئيس الحكومة، والوزارات المعنية، وكذلك السلطات المحلية خطورة الوضع، الذي يعانيه مهنيو، ومستخدمو القطاع في مدينة الدارالبيضاء”.

وبحسب التنسيقية المذكورة، فإنه يوجد، حاليا، أزيد من 3 الآلاف من قاعة الألعاب في مختلف ربوع المملكة، التي تشغل حوالي 500 ألف مستخدم.