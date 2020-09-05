شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثي باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:54 صباحًا, 5 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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