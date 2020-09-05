شكرا لقرائتكم خبر عن «البحرين» تسمح بدخول مواطني الدول الخليجية وحاملي التأشيرات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة البحرينية أمس السماح بدخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وحاملي التأشيرات الإلكترونية، والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول، على أن يخضع جميع الركاب لاختبار «PCR» على نفقتهم الخاصة عند الوصول، وأن يقوم الوافدون بعزل أنفسهم حتى ظهور نتيجة اختبار العينة.

وأوضح مطار البحرين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أنه في ضوء جهود فريق العمل الوطني لمكافحة فيروس «كوفيد- 19» تعلن حكومة مملكة البحرين عن الإجراءات المعدلة اعتباراً من يوم أمس الجمعة.

وأشار عبر البيان إلى أن الإجراءات المعدلة قضت باقتصار الدخول لمملكة البحرين على المواطنين البحرينيين، أو المقيمين، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة، أو الركاب المؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول، أو الركاب الذين يحملون تأشيرة إلكترونية صالحة، أو الدبلوماسيين، أو الأفراد العسكريين، أو طاقم شركة الطيران، أو حاملي الخدمة الرسمية، أو جوازات سفر الأمم المتحدة.

كما أوضح البيان أنه سيعاد إصدار التأشيرات عند الوصول للمواطنين من الجنسيات المستحقة لها لتحديد الأهلية، مع إلزام جميع الركاب باختبار «PCR» (على نفقتهم الخاصة) عند الوصول، مع ضرورة أن يظل الوافدون في العزل حتى يتم تحديد نتيجة اختبار «PCR».