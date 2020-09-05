شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسي: أولوياتنا تحقيق احتياجات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

حث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وزراءه على بذل قصارى الجهد، من أجل تحقيق احتياجات المواطنين في التنمية والاستقرار، إلى جانب الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وحدد المشيشي خلال اجتماعه أمس، مع فريقه الحكومة أولويات وآليات العمل خلال الفترة القادمة وأحكام تسيير المرفق العمومي.

وكان المشيشي قد أكد في تصريح إعلامي عقب منح حكومته الثقة من البرلمان أن أولويات حكومته تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية، مشيرا إلى أنها ستكون حكومة إنجاز وعمل عبر تفعيل الخطط والآليات لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات.