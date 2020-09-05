شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد.. البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفا و801 حالة منذ بداية الجائحة ، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة​​​.

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