شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 1.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وصلت إلى 1275815 حالة.

وأوضح المركز في بيان أمس، أن حالات الوفاة وصلت إلى 30596، مشيرا الى أن إجمالي حالات الإصابة في إفريقيا يمثل 5 % ، من إجمالي حالات الإصابة العالمية.