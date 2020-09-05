شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 1.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وصلت إلى 1275815 حالة.
وأوضح المركز في بيان أمس، أن حالات الوفاة وصلت إلى 30596، مشيرا الى أن إجمالي حالات الإصابة في إفريقيا يمثل 5 % ، من إجمالي حالات الإصابة العالمية.
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