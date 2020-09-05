شكرا لقرائتكم خبر عن 157 إصابة جديدة ووفاة 16 بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المسجد ووفاة 16 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، في بيان له أمس بخروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76 ألفا و305 حالات.

وأوضح "مجاهد"، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، 99 ألفا و582 حالة من ضمنهم 76 ألفا و305 حالات تم شفاؤها، و5 آلاف و495 حالة وفاة.