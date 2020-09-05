اخبار العالم

عبير موسى تطالب بفتح ملف خيانة الإخوان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تطالب بفتح ملف خيانة الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى بفتح ملف فساد وخيانة الإخوان، واتخاذ إجراءات ملموسة بخصوصه، وشددت على أن خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مراسم أداء الحكومة الجديدة للقسم يُعد استفاقة بخطورة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذي زرع أخطبوطه في تونس.

وقالت خلال الاحتفال بذكرى اعتقال الزعيم الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير وسط البلاد، مساء الخميس، إن حزبها سيتعقب كافة ملفات حركة النهضة الإخوانية التي قالت بحسب وصفها إنها تآمرت على الدولة الوطنية وألحقت أضرارًا جسيمة بأمن تونس. يُذكر أن الرئيس قيس سعيد اتهم، خلال أداء أعضاء حكومة المشيشي، الأربعاء، اليمين الدستورية، أطرافًا في البرلمان بالادعاء والافتراء، وافتعال الأزمات التونسية، موضحًا «أنه سيأتي اليوم الذي ستُعلن فيه كل الحقائق».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبير موسى تطالب بفتح ملف خيانة الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا