شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تطالب بفتح ملف خيانة الإخوان والان نبدء بالتفاصيل
وقالت خلال الاحتفال بذكرى اعتقال الزعيم الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير وسط البلاد، مساء الخميس، إن حزبها سيتعقب كافة ملفات حركة النهضة الإخوانية التي قالت بحسب وصفها إنها تآمرت على الدولة الوطنية وألحقت أضرارًا جسيمة بأمن تونس. يُذكر أن الرئيس قيس سعيد اتهم، خلال أداء أعضاء حكومة المشيشي، الأربعاء، اليمين الدستورية، أطرافًا في البرلمان بالادعاء والافتراء، وافتعال الأزمات التونسية، موضحًا «أنه سيأتي اليوم الذي ستُعلن فيه كل الحقائق».
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