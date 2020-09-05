شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تطالب بفتح ملف خيانة الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى بفتح ملف فساد وخيانة الإخوان، واتخاذ إجراءات ملموسة بخصوصه، وشددت على أن خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مراسم أداء الحكومة الجديدة للقسم يُعد استفاقة بخطورة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذي زرع أخطبوطه في تونس.

وقالت خلال الاحتفال بذكرى اعتقال الزعيم الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير وسط البلاد، مساء الخميس، إن حزبها سيتعقب كافة ملفات حركة النهضة الإخوانية التي قالت بحسب وصفها إنها تآمرت على الدولة الوطنية وألحقت أضرارًا جسيمة بأمن تونس. يُذكر أن الرئيس قيس سعيد اتهم، خلال أداء أعضاء حكومة المشيشي، الأربعاء، اليمين الدستورية، أطرافًا في البرلمان بالادعاء والافتراء، وافتعال الأزمات التونسية، موضحًا «أنه سيأتي اليوم الذي ستُعلن فيه كل الحقائق».