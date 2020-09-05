شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي تستهتر بجهود السلام الدولية والان نبدء بالتفاصيل

اتهم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة في بلاده.

وأشار الفريق محسن إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتصعيد في مختلف المناطق وإطلاقها الصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه مدن يمنية وأخرى في المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس في الرياض بالقائم بأعمال السفير الهولندي جيحون إستوار ونائب السفير السويدي لدى اليمن أريك سالمغرين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد المسؤول اليمني خلال اللقاء رفض الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران السماح بإيجاد حل للعائمة النفطية صافر.

وقال إن ذلك يكشف للعالم مراوغة الميليشيا واستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية.

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من جهتهما، أكد المسؤولان الهولندي والسويدي دعم بلديهما للجانب الإنساني والإغاثي ودعم جهود تحقيق السلام بما من شأنه أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عقدت الخميس، جلستها الثانية للنظر في قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي و31 متهما آخرين.

يأتي هذا فيما اختطفت ميليشيا الحوثي، 11 مدنيا من أهالي قريبة الشرياف بمديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر محلي إن من بين المختطفين خمسة أطفال، اختطفوا خلال حملة واسعة شنتها الميليشيا الإرهابية بحق أبناء قرية الشرياف والقرى المجاورة لها خلال اليومين الماضيين.

وأشار المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى ارتكاب الميليشيا الانقلابية خلال الأشهر الماضية انتهاكات وجرائم جسيمة بحق سكان الشرياف، منها اقتحام المنازل واستهداف تجمعات سكنية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.