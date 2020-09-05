أمريكا تدرج 4 أفراد في القائمة السوداء لتدخلهم بانتخابات فنزويلا

قالت وزرة الخزانة الأمريكية، السبت، إن الولايات المتحدة أدرجت 4 أفراد في قائمة سوداء بسبب ما قالت إنها مساعدة منهم لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في منع إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في فنزويلا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.



ومن بين الـ4 إنديرا ألفونسو وخوسيه جوتيريس اللذان عينتهما المحكمة العليا الموالية للحكومة في وقت سابق من العام الجاري للإشراف على المجلس الانتخابي الوطني الذي دعا لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول.

وتقول المعارضة الفنزويلية إن المجلس مكتظ بالموالين لمادورو ولا يمكنه الإشراف على انتخابات نزيهة.

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وتعهد ائتلاف المعارضة الرئيسي الذي يقوده رئيس البرلمان خوان جوايدو بمقاطعة الانتخابات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان "نظام مادورو الفاسد يحاول السيطرة على الجمعية الوطنية الفنزويلية من خلال انتخابات مزورة".

والشهر الماضي، صادرت الولايات المتحدة حمولة 4 ناقلات يعتقد أنها تحوي شحنات من النفط الإيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا.