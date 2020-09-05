شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يكشف استجابة محافظة القاهرة لطلبات خفض مقابل التصالح للمناطق الأشد فقرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد عبد العزيز فهمىى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن محافظة القاهرة استجابت لخفض قيمة التصالح فى مخالفات البناء لجميع الطلبات المقدمة من المناطق الأشد فقرا والآخرى الأولى بالرعاية وتم التجاوب مع مختلف التظلمات المقدمة، موضحا أن هناك جهودا تمت للتيسيير على المواطنين فى تقديم الطلبات والتظلمات بالوحدات المعنية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المحافظة حرصت على التجاوب مع مختلف المقدمين فى ذلك الصدد لتمكينهم من التصالح قبل انتهاء الموعد المقرر لذلك وهو 30 سبتمبر حتى الآن، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى.

وطالب عضو مجلس النواب أن كافة المحافظات تقوم باتباع نفس النهج فى الطلبات المقدمة إليها من القرى النائية والمناطق الأشد فقرا، حتى يكون هناك آلية ضامنة لتمكين المواطنين من التصالح، مشددا أن هناك عدد غفير من المواطنين ينتظر خفض قيمة التصالح حتى يتمكن من القيام والتقدم بهذه الطلبات.

Advertisements

ولفت إلى أن محافظة القاهرة هى أول محافظة استجابت لهذا الطلب، مبديا تطلعه لأن تزيد حصيلة التصالح قبل انتهاء المدة والتى تتطلب مرونة وتسهيلات من الجهات المعنية وتفهم من المواطنين بأهمية القانون .

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعيد لمصر مظهرها الحضارى مرة آخرى ويتم وقف الزحف العشوائى مرة آخرى ويأتى لصالح المواطن بمعنى أنه تصالح مقابل رخصة ويتم لإعادة كشف السلامة الإنشائية ويستهدف مراجعتها للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه يتم التصالح على ما تم خارج إطار التنظيم ويمهد للتخطيط الصحيح للدولة، مؤكدا أن القانون يأتى فى مصلحة المواطن وإعطاؤه مركز قانونى نظرا لتهرب البعض من أحكام صادره ضد وتنهى أزمة عقاره القانونى ، مشددا أن مميزات هذا القانون لن نجدها فى أى قانون آخر كما أن المحليات قديما كان بها فساد مطلق ويتم التصدى لها بقوة فى الوقت الحالى خاصة وأن الزحف العشوائى يأكل أى مساعى للتنمية