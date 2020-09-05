شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير وثائقى يكشف سجل المتلون عزمى بشارة ودوره التخريبى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب عزمى بشارة، مسئول قناة العربى، الموجود فى لندن، دورا كبيرا فى بث التحريض والعنف فى المنطقة، فهو يعد من أخطر الشخصيات التى يعتمد عليها النظام القطرى فى تأجيج الوضع فى الوطن العربى، عبر أبواق الإعلام القطرى، وأُطلق عليه "رجل تميم المثقف"، ويعد هو الحاكم بأمره فى قطر، حيث يلعب دورًا محوريًا فى صياغة النهج السياسى القطرى داخليًا وخارجيًا.

تقرير وثائقى بالفيديو كشف أن تلون شخصية عزمى بشارة، والدور التخريبى والإرهابى الذى يقوم به فى المنطقة، وليس له أى ملة ويلعب على كل المذاهب من أجل مصلحته ومصلحة قطر، فهو يقوم بدور كبير فى التحكم بإعلام قطر، فهو شخصية متلونة.

وتابع التقرير أن بشارة يلعب فى الكثير من الأدوار، وهو مدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية، منذ عام 2005، واستغل فى هذه الفترة علاقته بالجزيرة القطرية، التى كانت تستضيفه كباحث سياسى، ورغم خلافاته فى الفترة الحالية مع الإسلاميين إلا أنه أصبح أكثر المدافعين عنه من اجل خدمة نظام قطر.

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وأوضح التقرير أنه فى 2010 أعجب نظام حمد بعزمى بشارة، وفتح له أحد مراكز الدراسات فى قطر، وكان من أشد المقربين من نظام حمد ومن بعده تميم بن حمد، ومد لهم الكثير من الأفكار لبث الفوضى والعنف فى المنطقة، وهو أصبح رجل تميم المخرب فى المنطقة.