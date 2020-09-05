المفتي: يجوز للمرأة التزين لزوجها بـ"التاتو".. ومحرم في هذه الحالة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن جواز رسم التاتو ومدى كونه حلال أم حرام، قائلا: "ليس كل ما يأتي من الغرب لا بد أن يتم فعله وتقليده".

وأوضح "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن احترام الخصوصيات والثقافات والقيم الموجودة في المجتمع يجب أن يسود، مؤكدا أن التقليد يكون فيما يفيد وينفع.

ولفت مفتي الديار المصرية إلى أن هناك وشم منهي عنه باتفاق الأمة، الذي يعتمد على وضع إبر في الجسد لحبس الدم، مؤكدًا أن التاتو لو تم استخدامه من المرأة كزينة لا حرج فيه بل إنه محببًا فالمرأة يجب أن تتزين بكل الوسائل لزوجها.

وقال أن العلماء أقروا شرعية كل وسائل الزينة والتجميل التي تؤدي إلى وئام وقرب بين الزوجين في إطار العلاقة الزوجية.