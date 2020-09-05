محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

قررت نيابة أول طنطا بالغربية، حجز طبيب نفسي متهم بالتحرش بالمريضات داخل عيادته الخاصة، لحين ورود تحريات المباحث صباح السبت، وعرضه مجددًا.

كانت نيابة أول طنطا، قد استمعت لأقوال طبيب نفسي تقدمت ضده سيدات بعدة بلاغات تتهمه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة.

وخلال التحقيقات نفى الطبيب تحرشه جسديًا أو لفظيًا بالشاكيات، مؤكدًا أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وابتزاز من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد التشهير بسمعته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تمكنت من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بعدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا تحرش بهن لفظيًا، وطلب منهن إرسال صور خاصة ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حجز الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بالمريضات بطنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.