محكمة هولندية تدين فيلدرز بتهمة الإهانات لكنها ترفض تهمة الكراهية

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام - (د ب أ):

أدانت محكمة استئناف هولندية يوم الجمعة السياسي الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز بتهمة إهانة مغاربة خلال تجمع انتخابي عام 2014.

ومع ذلك، فإن القضاة في محكمة أمستردام لم يفرضوا عقوبة، كما رفضوا أيضا حكما سابقا بأن فيلدرز مذنب بالتمييز والتحريض على الكراهية.

وتعهد فيلدرز برفع قضيته إلى أعلى محكمة ووصف القضية بأنها "ذات دوافع سياسية"، واصفا هولندا بأنها "دولة فاسدة"، حيث لم يعد مسموحا بحرية التعبير فيها.

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وكان المدعي العام قد طالب بغرامة قدرها 5000 يورو (5923 دولارا). ومع ذلك، فهو يتعرض كثيرا لتهديدات ووجدت المحكمة أنه كان يدفع بالفعل ثمن تصريحاته.

ولن يؤثر القرار على وضع فيلدرز كزعيم للمجموعة البرلمانية لـ"حزب من أجل الحرية" اليميني المتطرف، ثاني أقوى قوة في البرلمان الهولندي.

وأدنت محكمة هولندية فيلدرز بتهم التمييز والتحريض على الكراهية عام 2016، عندما قال القضاة إنه تجاوز حدود حرية التعبير.

تتعلق القضية بخطاب ألقاه السياسي المناهض للإسلام في عام 2014، عندما سأل تجمعا من مؤيديه عما إذا كانوا يريدون المزيد من المغاربة أو عدد أقل منهم في هولندا. ثم ردد "عدد أقل من المغاربة".