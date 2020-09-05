وفاة شخص وإصابة العشرات في انفجار بمسجد فى بنجلاديش

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا - (د ب أ):

تسبب انفجار في اشتعال النيران بمسجد خارج عاصمة بنجلاديش دكا، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة عشرات آخرين، حسبما ذكرت الشرطة وإدارة الإطفاء اليوم السبت بالتوقيت المحلي لبنجلاديش.

وقال ضابط الشرطة زايد العلم إن الانفجار وقع مساء الجمعة عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد بيت الصلاة الجامع في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب دكا.

وأضاف أن 37 من أصل 40 ضحية، أصيبوا بإصابات بالغة، ونقلوا على وجه السرعة إلى معهد الحروق والجراحة التجميلية التخصصي الحكومي في دكا.

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وقالت سامانتا لالسين مديرة المعهد للصحفيين إن طفلا عمره سبع سنوات احترق حوالي 95 بالمئة من جسده قد توفي بالمستشفى، مضيفة أن حالة معظم الضحايا خطيرة.

وقال أفراد إدارة الدفاع المدني ومكافحة الحرائق الذين قاموا بإخماد الحريق وأنقذوا الضحايا إن الانفجار ربما يكون سببه تسرب غاز.

وقال عبدالله العارفين، وهو مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق إننا "نشتبه أصلا في تراكم الغاز من أحد الخطوط أسفل المسجد ربما يكون هو سبب الانفجار".