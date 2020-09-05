ترامب: صربيا ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صربيا ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس على غرار ما فعلته الولايات ا لمتحدة.

وقال ترامب خلال اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتى في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن صربيا ستفتح مكتبا تجاريا في القدس خلال هذا الشهر.

وأضاف ترامب أن سفارة صربيا ستنتقل إلى القدس بحلول تموز/ يوليو المقبل.

وبحسب مصادر إسرائيلية فإن صربيا ستكون أول دولة أوروبية تفتح سفارة لها في القدس.

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وقال ترامب عن القرار الصربي: "هذا رائع، ونحن نقدر ذلك حقا".

وبعد الاجتماع الثلاثي في البيت الأبيض كتب ترامب على تويتر أن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا أيضا على تطبيع علاقتهما وإقامة علاقات دبلوماسية مشتركة.

كان ترامب اعترف من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017 ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو 2018.

وقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ ذلك الحين.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نتنياهو قدم الشكر للرئيس الصربي على قراره، وشكر ايضا الرئيس ترامب على مساهمته في اتخاذ هذا القرار.