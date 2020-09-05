كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2020 12:51 صباحًا المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات التحالف تدمر طائرة “مفخخة” بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.