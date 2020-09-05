قبرص تستهجن “عدوانية” تركيا..وفرنسا تقود الدعم الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - تفجر النزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد أن أبرم الجانبان اتفاقيتين متعارضتين بشأن حدودهما البحرية مع كل من ليبيا ومصر، كما أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه محل النزاع في شهر آب.

وأجرى الجانبان مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط، مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة مسلحة. وانتهت أمس الجمعة، مناورات عسكرية المشتركة بين اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا جرت غرب جزيرة قبرص.

وندد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الجمعة، بـ”عدوانية” تركيا، داعيا إلى إجراء محادثات لحل الخلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذرا من أن التوتر المتصاعد في المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

وقال أناستاسيادس في مقابلة مع “فرانس برس”: “هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل. لذا نشهد توترا متزايدا والوضع الناجم متفجر جدا ويثير القلق”.

وأوضح أن قبرص المجزأة تواجه “وضعا خطيرا للغاية” ودان أنقرة لما اعتبره “استفزازات” و”انتهاكات للقانون الدولي” تخرق “المنطقة الاقتصادية الحصرية” لقبرص.

ويذكر أن تركيا لا تعترف بجزيرة قبرص المنقسمة كدولة وتطالب بالسيادة على 44% من المنطقة الاقتصادية القبرصية، وفقا لمسؤولين حكوميين في قبرص.

ومن جانبه كرر الاتحاد الأوروبي مواقفه السابقة الشاجبة لأي تصعيد، ودعا تركيا إلى الانخراط في حوار بدلا من التصريحات التصعيدية.

كما أكد الجمعة أنه سيواصل دعم اليونان وقبرص في مواجهة تركيا.

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وحذر أناستاسيادس من أن أنقرة “تعرّض استقرار وأمن المنطقة برمتها للخطر”، مشيرا في المقابلة التي أجريت معه في القصر الرئاسي في نيقوسيا إن “مواصلة تركيا عمليات التنقيب غير القانونية، أدت إلى العسكرة المكثفة لجوارنا”.

وشدد على أنه إذا اتخذت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الخطوات اللازمة “يمكن أن نتفادى المزيد من التصعيد”.

تأتي تلك المواقف مع إعلان حلف الناتو اليوم أيضاً أن المباحثات الفنية التي كان يزمع عقدها لحل التوتر في المتوسط لم تتوصل إلى اتفاق.

وكانت قد نفت اليونان البارحة نيتها إجراء أي محادثات بينها وبين تركيا لتخفيف التوترات المتزايدة بين البلدين في شرق المتوسط بعيد ساعات من إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر أنّ اليونان وتركيا ستعقدان محادثات في مقرّ الحلف بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط، حيث يختلف البلدان على الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز.

في حين اتهمت أنقرة أثينا الجمعة بـ”الكذب” للتهرب من الحوار ضمن (الناتو). وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة اليوم “من يكذب ليس الأمين العام للناتو بل اليونان. هذا يظهر الوجه الحقيقي لليونان.. لا تريد الحوار”.

وبحسب بيانات موقع “غلوبال فاير باور”، فإن ترسانة القوة البحرية لليونان تضم 13 فرقاطة و11 غواصة و35 دورية حرس، فضلا عن 4 وحدات مختصة في حروب الألغام.

لكن لا تمتلك اليونان حاملة طائرات وهذا الأمر سيتطلب دعما من دول الأعضاء، وتعد فرنسا وهي من أبرز القوى العسكرية في العالم، من الدول الداعمة لليونان، في خضم التوتر الحالي.

ويرى خبراء عسكريون أن اصطفاف فرنسا ودول أوروبية أخرى بجانب اليونان قد يرجح كفتها، ليس فقط على الصعيد الدبلوماسي، ولكن أيضا من حيث قوة الردع العسكرية في صراع شرق المتوسط، الآخذ في التصاعد خلال الفترة الأخيرة.