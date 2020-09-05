العرائش.. عناصر الوقاية المدنية تنقذ قطة ظلت عالقة في سور عال وتعاني الجوع

في التفاتة إنسانية، بادرت عناصر الوقاية المدنية، أخيرا، في مدينة العرائش، إلى إنقاذ قطة عالقة في سور عال، بعد توصلهم بمكالمة هاتفية من طرف مواطنين.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن عناصر الوقاية صعدوا السلم، من أجل إنزال القطة، من علو مرتفع، بعدما ظلت حبيسة السور، وجائعة لمدة طويلة.

ولقيت المبادرة استحسانا من طرف سكان المدينة، الذين عبروا عن تقديرهم، وامتنانهم لهذا العمل الإنساني.

وسبق لعناصر الوقاية المدنية أن قامت بالمبادرة نفسها، في السنة الماضية، في مدينة أصيلة، عندما علقت قطة بين الأسلاك الكهربائية، وتمكنوا من إنقاذها.