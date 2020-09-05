لبنج في 3 كليبات مع فنانين خارج ميدان “الراب”

كشف مغني الراب، لبنج، أنه يحضر لـ3 أغان مشتركة مع مغنيين خارج ميدان الراب، وذلك لتقديم موسيقى متجددة، ووجوه مختلفة للجمهور.
وصرح البنج لـ”اليوم24″، أنه يحضر عملا جديدا مع نادين العشاق، إلى جانب كليب مع غيتة لحمامصي، وكليب ثالث مشترك ، و تصدر جميعها قريبا.
واعتبر لبنج، في تصريحه، أن الأغاني المشتركة تتيح له الوصول إلى جمهور الموسيقى العريض، وليس لعشاق الراب فقط.
وأنجز لبنج، ونادين، ليلة الخميس/ الجمعة، كليبهما المشترك، في منطقة بوسكورة، نواحي الدارالبيضاء تحت إشراف المخرج الشاب أنس الكاد.
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