بينهم الطبيب الرئيسي.. إصابة 3 من الأطر الطبية بمركز طب الإدمان في طنجة بكورونا

ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى حدود، اليوم الجمعة، إلى 3 حالات بين الأطر الصحية المشتغلة في مركز طب الإدمان بـ”درادب”.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الإصابات المسجلة تهم الطبيب الرئيسي للمركز المذكور، ومساعدة اجتماعية، وممرضة.

ويستقبل مركز طب الإدمان أزيد من 1000 مستفيدا، يتم تقديم الأدوية اللازمة لهم، فضلا عن الدعم النفسي لمساعدتهم على العلاج من آفة الإدمان.

وكانت مدينة طنجة قد سجلت، خلال 24 ساعة الماضية 60 إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد.