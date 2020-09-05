حمدان بن زايد: الإمارات اهتمت بالعمل الخيري نهجًا وممارسة

الجمعة 4 سبتمبر 2020

أرشيفية Advertisements

قال ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، اليوم، إن الإمارات اهتمت بالعمل الخيري نهجًا وممارسة ووظفت إمكاناتها المادية والبشرية لتعزيز مجالاته المختلفة.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "اهتمت الإمارات بالعمل الخيري نهجا وممارسة ووظفت امكاناتها المادية والبشرية لتعزيز مجالاته المختلفة، وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحقيق تطلعات الدولة وتبني المبادرات الإنسانية والتنموية وتعزيز مجالات العمل الخيري والإنساني إقليميا ودوليا".