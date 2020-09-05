شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: إلغاء القرض اللبناني لعدم استكمال «سد بسري» والان نبدء بالتفاصيل

أكد البنك الدولي، أن إلغاء القرض اللبناني سيسري على الفور نتيجة عدم استكمال المهام اللازمة لبناء سد بسري. ويأتي هذا القرار بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي منحها البنك الدولي للحكومة اللبنانية لاستئناف أعمال السد، تحت طائلة إلغاء التمويل نهائياً.

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