شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: هذا سبب تراجع وفيات كورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإجراءات التى اتخذتها إدارته حدت من وفيات كورونا في أمريكا قائلا: "لو لم نقم بما قمنا به لكانت حصيلة وفيات كورونا تجاوزت المليونين".
على جانب آخر، أكد الرئيس الأمريكي، أنه لا دليل حتى الآن على تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالي.
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