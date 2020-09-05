شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: هذا سبب تراجع وفيات كورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإجراءات التى اتخذتها إدارته حدت من وفيات كورونا في أمريكا قائلا: "لو لم نقم بما قمنا به لكانت حصيلة وفيات كورونا تجاوزت المليونين".

على جانب آخر، أكد الرئيس الأمريكي، أنه لا دليل حتى الآن على تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالي.