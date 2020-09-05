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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مباحثات إماراتية مصرية حول الأوضاع شرقي المتوسط الجمعة 4 سبتمبر 2020 الخليج 365 بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ونظيره المصري سامح شكري عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

Advertisements وخلال اتصال هاتفي استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

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