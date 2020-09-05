شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يؤكد دعم الشعب المصرى للرئيس السيسى وجهود التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، إن مصر تسير بخطوات ثابتة وقوية في مسار التنمية والتقدم بقيادة سياسية حكيمة قادرة على إحداث توازن كبير بين الحفاظ على الأمن وجهود الإصلاح التنموي .وأضاف الهضيبي، أن تقدم مصر الاقتصادي وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات الاستثمارية وشبكات الطرق الحديثة تُعد خطوات تنموية بمثابة ضربات موجعه لأعداء الوطن .

وعلق الهضيبي على اللغط الدائر على السوشيال ميديا من دعوات تحريضية ضد استقرار الوطن، قائلا: "إن الدولة المصرية تدعم الرئيس السيسي فى استكمال مسيرة التنمية التى بدأها وأن الشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية ومتصديا لما تواجهه مصر من تحديات صعبة تحيط بنا من كل جانب من قِبل المتربصين بأمن مصر واستقرارها ونهضتها".

وأردف نائب رئيس الحزب، أن استكمال مؤسسات الدولة المصرية سيحدث نقلة نوعية كبيرة من دولة بلا مؤسسات إلى دولة كاملة بأيادٍ مصرية لإنجاز المشروعات واستكمال عملية البناء والتنمية في المجالات المختلفة.

واختتم الهضيبى، تصريحه أن الشعب المصرى يتمسك بالرئيس السيسى ويجدد له الدعم في كل موقف لاستكمال مسيرة التقدم، وأن مصر ستظل فوق الجميع .